Düğün hazırlığı yapan er Azmi Ayverdi'nin acı haberi geldi
Şırnak Uludere Bağlıca Hudut Taburu’nda asker olan er Azmi Ayverdi'nin ölümü ihtihar olarak kayıtlara geçse de ailesi Ayverdi'nin intihar etmediğini öldürüldüğünü savunuyor.
Şırnak Uludere Bağlıca Hudut Taburu’nda asker olan er Azmi Ayverdi, 19 Ocak’ta sırt ağrıları nedeniyle tutması gereken nöbet için uzman çavuştan izin istedi.
Uzman çavuş tarafından azarlanan Ayverdi, durumu annesine attığı bir mesajla anlattı:
“Nöbete geldim. İstirahat istedim vermediler. Üstüne üstlük fırçaladılar” dedi.
İddiaya göre Ayverdi bir saat sonra silahıyla yaşamına son verdi ve olay Ayverdi’nin ailesine hava şartları gerekçe gösterilerek 15 saat sonra bildirildi.
Ailesi, çocuklarının intihar etmediğini öldürüldüğünü ileri sürerek hukuk mücadelesi başlattı.
‘AÇIKLAMALARDA ÇELİŞKİ VAR’
Azmi Ayverdi, 22 Nisan’da askerliğini tamamlayacak ve memleketi Malatya’ya dönecekti. 15 gün sonra ise sevdiği kızı isteme hayalleri kuruyordu. Ancak 19 Ocak’ta iddiaya göre vatani görevini yaparken intihar etti.
Kayıtlara intihar diye geçse de Ayverdi’nin ailesi çocuklarının intihar etmediği kanaatinde.
Ağabay Sedat Ayverdi, “Kardeşim olayda önce komutanı tarafından azarlanmış. Elimizde anneme attığı son mesajlar var. Dahası konuştuğum bir binbaşı kardeşimin alnından vurulduğunu söyledi. Yüzbaşı ise çene altından kendini vurduğunu belirtti. Çelişki var” dedi.
APARAT AYRINTISI
Kardeşinin ölümünü araştırırken bir albay ile görüştüklerini belirten ağabey Ayverdi, “Bu albay bize son zamanlarda askerde intihar vakalarını önlemek için silahlara bir aparat takıldığını ve bu aparatı askerlerin çıkaramayacağını söyledi. Bu bilgiyi alınca biz kardeşimin silahında aparat olup olmadığını yetkililere sorduk. ‘Kendini vurduğu yerin yakınında bulduk aparatı’ dediler. Aparatları silahlara takan er ile görüştük. O ise aparatların bir alet vs. kullanılamadan çıkarılamayacağını belirtti. Bu aparatı nöbete giderken ne ara çıkardı da intihar etti” diye sordu.
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