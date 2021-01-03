Düğün kutlaması acıya döndü

03 Ocak 2021 Pazar, 02:00

Yemen ordusu bağlantılı gruptan yapılan açıklamada, Hudeyde kentindeki düğün evine Husiler tarafından düzenlenen topçu atışları sonucu 5 kadının hayatını kaybettiği, aralarında çocukların da olduğu 7 kişinin yaralandığı duyuruldu. Husilere bağlı SABA ajansının haberine göre ise Husi hâkimiyetindeki Hudeyde kenti Vali Vekili Muhammed Kahim, saldırının arkasında Hadi hükümetini destekleyen güçler olduğunu savundu. Hudeyde kentinin merkezini Husiler kontrol ediyor, güney ve doğu girişlerini ise Hadi yönetimi güçleri elinde tutuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen’de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Hadi cephesine destek veriyor. Taraflar arasında gerilim 30 Aralık’ta Mansur Hadi cephesi ile güneydeki ayrılıkçıların kurduğu yeni hükümetin kabine üyelerinin bulunduğu uçağın Aden’e inişi sonrasında alanda üç ayrı patlamanın yaşanması, 26 kişinin yaşamını yitirmesiyle alevlenmişti. Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçleri olayla ilgili Husileri sorumlu tutmuştu. Ardından Husilerin kontrolündeki başkent Sanaa’yı hedef alan saldırı düzenlemişti. Husi cephesi ise Aden saldırısıyle ilgilerinin olmadığını savunarak patlamalardan Riyad destekli yönetimi sorumlu tutmuştu.