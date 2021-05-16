Düğünler yapılabilecek mi? Düğün salonları açıldı mı? Kademeli normalleşme planı
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, kademeli normalleşme planını açıkladı. Peki düğünler yapılabilecek mi? İşte detaylar...
İçişleri Bakanlığı, yarın sabah 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme planını açıkladı. Buna göre hafta için sokak kısıtlaması 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanacak.
Hafta sonu ise tam kısıtlamalar uygulanırken, 10.00-17.00 saatleri arası market, manav, bakkal açık olacak. Şehirlerarası kısıtlamalar da kaldırıldı. AVM'ler 10.00 ila 20.00 arasında hizmet verecek... Kademeli normalleşme takvimi 1 Haziran'a kadar uygulanacak
ERTELENEN FAALİYET, ETKİNLİK VE TÖRENLER
- Sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinlikleri 1 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenecektir.
DÜĞÜN SALONLARI
- Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecektir.
- Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezlerinde halihazırda uygulanmakta olan ziyaretçi kısıtlaması 1 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılacaktır.
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