Düğününde takılan altınları satıp dersleri takip edemeyen öğrencisine televizyon aldı

02 Ekim 2020 Cuma, 14:43

Gaziantep'te Şehit Mehmet Karadal Ortaokulu'nda müzik öğretmenliği yapan Botan Erekli, okulunda eğitim gören bir öğrencisinin maddi durumunun kötü olması nedeniyle evlerinde tablet ve televizyon olmadığı için EBA ders programını izleyemediğini tespit etti.

Öğrencisinin ailesiyle iletişime geçen Erekli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 'Bir çocuğun kalbine dokunabilmek, onun gözlerine bakabilmek’ sözlerinden yola çıkarak eşiyle konuştuktan sonra öğrencisine televizyon almaya karar verdi.

'ÖĞRENCİLERİMİN DERSLERDEN GERİ KALMASINA GÖNLÜM RAZI OLMADI'

Yeni evli olan Erekli, düğünde takılan altınların bir kısmını eşiyle birlikte bozdurarak, öğrencisine derslerini takip edebilmesi için televizyon aldı. Yaklaşık bir ay önce evlendiğini ve aileye yardımcı olmak için altınlarının bir kısmını bozdurduğunu ifade eden Erekli, şunları söyledi:

"Velilerimi her gün arayıp öğrencilerin canlı derslere katılım sağlamalarını istiyorum. Bir öğrencimin babasını aradığımda evde tablet ve bilgisayar olmadığını öğrenince; ’televizyondan takip edebilirsiniz’ dediğimde evlerinde televizyonlarının da bulunmadığını söyledi. Ben bu duruma çok üzüldüm.

Öğrencimin derslerden geri kalmasına gönlüm razı olmadı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ’Bir çocuğun kalbine dokunabilmek, onun gözlerine bakabilmek’ sözleriyle hareket ederek eşime böyle bir durum olduğunu anlattım.

O da bana destek çıkarak hemen altınları bozdurup televizyonu almam gerektiğini söyledi. Biz de okuldaki hocalarımızla televizyonu alıp aileye götürdük.

Aile bizim ısrarlarımızla hediyeyi kabul etti. Çocuklar televizyonu gördüklerinde çok mutlu oldular. Şu anda öğrencim derslere katılıyor. Bu durumdan biz de çok mutluyuz."