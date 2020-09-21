Dükkanına icra gelen esnaf kendini yakmaya kalkıştı!
Avcılar’da icra memurlarının haciz için gelmesine tepki gösteren kişi üzerine benzin dökerek kendisini işyerine kapattı. Polis ve itfaiyeyi harekete geçiren olay müzakereci polisin devreye girmesi ile sona erdi.
Cihangir Mahallesi Kalem Sokak'a gelen icra memurlarını gören M.Ö. borcu bulunmadığını, var olduğu öne sürülen borcunu ödediğini öne sürdü. Görevliler, ellerindeki dosyaya göre hareket ettiklerini ve icrayı uygulayacaklarını söyleyince M.Ö. eline bir bidon benzini alıp bir dükkana girerek otomatik kepengi kapattı. İcra memurlarının gitmemesi halinde kendisini yakacağını söyleyen M.Ö.'nün durumu polise bildirildi.
Gelen ekipler içeriden çıkmayan M.Ö.'yü ikna etmeye çalıştı. Yakınları da intihar girişimini öğrenince gelerek, içerideki kişiyi dışarı çıkarmaya çalıştı. Bu arada polis memurları ellerine araçlarındaki itfaiye tüplerini alarak beklemeye başladı ve itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekipleri ile aynı dakikada gelen müzakereci polis M.Ö. ile konuşarak kendisini dışarı çıkması konusunda ikna etti. M.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Polisin, soruşturması sürüyor.
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