Dün yükselişe geçen dolar güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4370 liradan, Avro 9,0420 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
26 Şubat 2021 Cuma, 09:03
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Serbest piyasada 7,4350 liradan alınan dolar, 7,4370 liradan satılıyor. 9,0400 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,0420 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2240 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,8220 lira olmuştu.



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