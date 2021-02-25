Dolar tekrardan yükselişe geçti

Dolar/TL'de yükseliş akşam saatlerinde hız kazandı. ABD 10 yıllık tahvil getirisinin 1,60 zirvesini görmesiyle dolar/TL akşam saatlerinde 7,44 seviyelerini gördü. Kur ardından 7,40'ın altına indi.

cumhuriyet.com.tr
25 Şubat 2021 Perşembe, 23:45
Dolar tekrardan yükselişe geçti
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ABD tahvil faizindeki yükseliş piyasaya baskı yaratan en önemli başlıklardan biri. Şubat başından yüzde 1,10 seviyelerinde olan ABD 10 yıllık tahvil getirisi 1,60 zirvesini gördü. Dolar/TL de akşam saatlerinde 7,44 seviyelerine kadar çıktı. 

Dolar/TL saat 21:30 itibariyle 7,3810 seviyesinde yer aldı.


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