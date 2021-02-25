Dolar tekrardan yükselişe geçti

25 Şubat 2021 Perşembe, 23:45

ABD tahvil faizindeki yükseliş piyasaya baskı yaratan en önemli başlıklardan biri. Şubat başından yüzde 1,10 seviyelerinde olan ABD 10 yıllık tahvil getirisi 1,60 zirvesini gördü. Dolar/TL de akşam saatlerinde 7,44 seviyelerine kadar çıktı.

Dolar/TL saat 21:30 itibariyle 7,3810 seviyesinde yer aldı.