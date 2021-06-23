Dündar ve Altaylı'dan AKP'li Cemile Taşdemir'e sert tepki

AKP Denizli İl Başkan Yardımcısı Cemile Taşdemir, sosyal medya hesabından gazeteciler Uğur Dündar, Sevilay Yılman ve Fatih Altalı'yı hedef aldı. Daha önce de birçok provokatif ifadelerle muhaliflere saldıran Taşdemir'e Altaylı ve Dündar'dan art arda sert tepkiler geldi.

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2021 Çarşamba, 13:12
Dündar ve Altaylı'dan AKP'li Cemile Taşdemir'e sert tepki
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Sözcü yazarı Uğur Dündar ve Habertürk yazarı Fatih Altaylı, kendilerini hedef alan Cemile Taşdemir'e sert sözlerle tepki gösterdi.

Taşdemir'in sosyal medya hesabından kullandığı ifadeler şöyle:

"Uğur Dündar, Fatih Altaylı, Sevilay Yılman ve daha nicelerinin suskunluğu asaletlerinden değilmiş onu öğrenmiş olduk."

Twitter hesabından paylaşım yapan Dündar, şunları söyledi:

"Cemile Taşdemir, haddini bil! Sen ve çevrendekiler hep birlikte akçeli çamur atmaya kalksanız, bana zerresi yapışmaz ama, o çamurlar döner alayınızı çamur insan yapar!.. Zaten çoktan yapmış bile!.."

Altaylı'nın tepkisi ise daha sert oldu. Altaylı verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Yaratık benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma. Utanmaz olma. Ben senin etrafında toplanan alçak hırsızlardan değilim. Adımı kirli ağzınıza almayın."

Altaylı, daha sonra attığı tweeti sildi.


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