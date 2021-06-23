Dündar ve Altaylı'dan AKP'li Cemile Taşdemir'e sert tepki

23 Haziran 2021 Çarşamba, 13:12

Sözcü yazarı Uğur Dündar ve Habertürk yazarı Fatih Altaylı, kendilerini hedef alan Cemile Taşdemir'e sert sözlerle tepki gösterdi.

Taşdemir'in sosyal medya hesabından kullandığı ifadeler şöyle:

"Uğur Dündar, Fatih Altaylı, Sevilay Yılman ve daha nicelerinin suskunluğu asaletlerinden değilmiş onu öğrenmiş olduk."

Twitter hesabından paylaşım yapan Dündar, şunları söyledi:

"Cemile Taşdemir, haddini bil! Sen ve çevrendekiler hep birlikte akçeli çamur atmaya kalksanız, bana zerresi yapışmaz ama, o çamurlar döner alayınızı çamur insan yapar!.. Zaten çoktan yapmış bile!.."

Altaylı'nın tepkisi ise daha sert oldu. Altaylı verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Yaratık benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma. Utanmaz olma. Ben senin etrafında toplanan alçak hırsızlardan değilim. Adımı kirli ağzınıza almayın."

Altaylı, daha sonra attığı tweeti sildi.