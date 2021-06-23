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Aslında bu etik bir mesele. Biz bunu kendi mahallemize çekerek asıl büyük iddiaları tartışılamaz hale getirdik.

Ben de aslında bunu kasteden bir tweet atmıştım. Ama Uğur Ağabeyimiz bunu dünkü tartışmaya yormuş. Aklımın ucundan geçmez. Bir de tabii orada adım geçiyor ve gazetenin yazarıyım.