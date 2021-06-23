Biz gazeteciler olarak, Sedat Peker'in ortaya attığı ciddi ithamları ve iddiaları, Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu cinayeti, Yeldana Kaharman'ın şüpheli ölümü, Yalıkavak Marina'ya çökme, Paramount Oteli olayı, Latin Amerika'dan Türkiye'ye gelen uyuşturucu hattı, Erkam Yıldırım olayı, bütün bu ciddi iddiaları unuttuk. Neyi tartışıyoruz peki? Cukkacı gazeteci, avantacı gazeteci meselesini tartışıyoruz. Bunu biraz da maalesef biz gazeteciler bu hale getirdik.
Sonradan Uğur Ağabey'in incineceğini düşündüm. Çünkü Uğur Ağabey'in dünkü tartışmada mağdur edildiğini, hedef alındığını, haksızca itham edildiğini, haklı olduğunu ve yanında olduğumuzu bugün kalın kalın altını çizerken, eğer incindiyse kendisinden sizin huzurunuzda, ekran başında izliyor, onun kameradan gözlerine bakarak kendisinden özür dilerim. Bugüne kadar üzerimizde geçen emeklerinden ötürü kendisine de ayrıca teşekkür ederim.
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