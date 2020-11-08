Dune sapkınları!
Tür içerisindeki “iyi edebiyat iyi edebiyattır”cıları bir araya getiren yeni dalga bilimkurgu akımının en önemli temsilcilerinden Frank Herbert’in türün tüm olanaklarını kullandığı, Dune serisinin beşinci kitabı Dune Sapkınları; inanç ve inançsızlık arasındaki çizgiyi soluklaştıran, epik serinin sonuna bir kala taşları yerinden oynatan bir yapıt.
“Yüzüklerin Efendisi dışında bu kitapla kıyaslanacak başka bir kitap yok.”
Arthur C. Clarke
“Güçlü, inandırıcı ve usta işi.”
Robert A. Heinlein
“Modern bilimkurgunun mihenk taşlarından biri.”
Chicago Tribune
Okurlar tarafından 20. yüzyılın en iyi bilimkurgu yapıtı seçilen, En İyi Roman kategorisinde Hugo Ödülü, En İyi Roman kategorisinde Nebula Ödülü alan Dune serisi, yepyeni kapakları ve gözden geçirilmiş çevirileriyle İthaki’de.
Tür içerisindeki “iyi edebiyat iyi edebiyattır”cıları bir araya getiren yeni dalga bilimkurgu akımının en önemli temsilcilerinden Frank Herbert’in türün tüm olanaklarını kullandığı, Dune serisinin beşinci kitabı Dune Sapkınları; inanç ve inançsızlık arasındaki çizgiyi soluklaştıran, epik serinin sonuna bir kala taşları yerinden oynatan bir yapıt.
Dune Sapkınları’nda, Tanrı İmparator II. Leto’nun üç bin beş yüz yıla yakın süren hükümdarlığının son bulmasının üstünden bin beş yüz yıl geçti. Altın Yol için yaptığı bu fedakârlıktan sonra insanlar II. Leto’nun “gerçekten de” ölüp ölmediğinden hâlâ emin değillerdi ve İmparatorluk harap olsa da Altın Yol’u sıkı sıkıya takip etmeye devam edeceklerdi.
Dağılış sonucu milyonlarca insan parçalanan medeniyeti terk ederek uzayın bilinmeyen köşelerine dağılmışlardı. Artık Rakis denen Arrakis yine çölleşmişti ve kum solucanları ölmekteydi. Bu sırada, Kayıp Olanlar gücü ellerine geçirmek için geri dönmüştü.
Hizipler, İmparatorluk’tan arta kalanın kontrolünü ele geçirmek için yarışırken Rakis’te Sheeana adında bir kız tüm dikkatleri üstüne çekmişti çünkü son Tanrı İmparator’un bahsettiği kehaneti gerçekleştirebiliyordu: Kum solucanlarını kontrol etmek.
Tüm bunlar olurken Bene Geseritler’in önünde iki seçenek vardı: Ya gizli manipülatörler olarak, hayatta kalmaya çabalayan insanlığın aynı yolda ilerlemesini yönlendirmeye devam edip gerilimi azaltacak ya da Altın Yol’u kabul edip insanlığı yok olma tehlikesinden uzak yeni bir geleceğe götüreceklerdi.
Dune Sapkınları / Frank Herbert / Çeviren: Dost Körpe / İthaki Yayınları / 600 s.
En Çok Okunan Haberler
- İstifa o açıklamanın ardından geldi
- Bakan Berat Albayrak istifa etti
- Berat Albayrak'ın istifasının ardından AKP'den ilk yorum
- İstifaya ilişkin MHP kaynaklarından çarpıcı iddia
- Mafya lideri Çakıcı'dan 'Berat Albayrak' iddiası
- Kılıçdaroğlu'na AKP'den 'Biden' tepkisi
- Kafaları karıştıran o Tweet'in sırrı çözüldü
- Bu yolla bulaştığı netlik kazandı
- Saray'dan Joe Biden'a yönelik ilk açıklama
- Bakanlığın Twitter hesabında dikkat çeken değişim
Video Haberler
- Kıdem tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz
- İzmir'deki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Depremde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı
- Taburcu olan Ayda bebekten ilk görüntüler!
- Polisten depremzedeler için kurulan dayanışmaya müdahale
- İYİ Parti'li Cesur'dan kürsüden Aşık Mahzuni'li mesaj!
- Ablasının ölüm haberini canlı yayında aldı
- Korkunç an! Karşıya geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
- Arınç'tan Berat Albayrak itirafı!
- Öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti
En Çok Okunan Haberler
- İstifa o açıklamanın ardından geldi
- Bakan Berat Albayrak istifa etti
- Berat Albayrak'ın istifasının ardından AKP'den ilk yorum
- İstifaya ilişkin MHP kaynaklarından çarpıcı iddia
- Mafya lideri Çakıcı'dan 'Berat Albayrak' iddiası
- Kılıçdaroğlu'na AKP'den 'Biden' tepkisi
- Kafaları karıştıran o Tweet'in sırrı çözüldü
- Bu yolla bulaştığı netlik kazandı
- Saray'dan Joe Biden'a yönelik ilk açıklama
- Bakanlığın Twitter hesabında dikkat çeken değişim