Dünya acımasız faulü konuşuyor!
Liverpoollu Virgil van Dijk’in 7-8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ünlü yıldızın diz yan bağı koptu.
İngiltere Premier Lig’de Everton ile Liverpool’u karşıya karşıya getiren Merseyside derbisinde talihsiz bir sakatlık yaşandı. Liverpoollu Virgil van Dijk’in 7-8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ünlü yıldızın diz yan bağı koptu.
KIRMIZI ÇIKMADI
Karşılaşmanın 10. dakikasında Everton kalecisi Jordan Pickford’un sert müdahalesi sonrası Virgil van Dijk penaltı bekledi. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kaldırmadığı pozisyon için VAR’dan ofsayt uyarısı geldi.
Orta hakem pozisyonun başlangıcında Virgil van Dijk’ın ofsaytta olduğunu Liverpool’lu futbolculara anlatırken, Hollandalı savunmacı, ayağına aldığı sert darbe sonrası oyuna devam edemedi ve yerini 11. dakikada Joe Gomez’e bıraktı. Pickford’ın yaptığı kontrolsüz ve sert hareket sosyal medyada taraftarlarında tepkisini çekti. Pickford maç bitiminde özür dilediyse de taraftarların hışmından kurtulamadı.
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