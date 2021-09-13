Dünya Bankası'ndan çarpıcı rapor: İklim değişikliği 2050'ye kadar 216 milyondan fazla insanı göçe zorlayabilir
Küresel ısınma ve buna bağlı olarak iklim değişikliği gibi faktörler dünyayı tehdit etmeyi sürdürüyor. Konuya ilişkin Dünya Bankası'nın hazırladığı raporda; iklim değişikliğinin su kaynaklarını ve tarımsal verimliliği olumsuz şekilde etkilemeye devam ettiği vurgulanırken, bu durumun bazı bölgelerin yaşanabilirliğini azalttığı belirtildi
Dünya Bankası, iklim değişikliğinin göç üzerindeki etkilerini analiz ettiği ve ilk kez 2018'de yayımladığı "Dip Dalgası" (Groundswell) raporunu güncelledi.
Rapora göre, iklim değişikliği söz konusu 6 bölgede giderek daha etkili bir göç sebebi olmaya başladı.
İklim değişikliğinin su kaynakları, tarımsal verimlilik, deniz seviyesindeki yükselişteki olumsuz etkisi giderek artarken, bu durum bazı bölgelerin yaşanabilirliğini azaltıyor.
İklim değişikliğinin yoksul ve savunmasız bölgeleri en sert şekilde vuracağına ve kalkınma kazanımlarını tehdit edeceğine işaret edilen rapora göre, iklim değişikliği 2050'ye kadar 6 bölgeden 216 milyondan fazla insanı iç göçe zorlayabilir.
Sahra Altı Afrika'da 85,7 milyon iklim göçmeninin ortaya çıkabileceği ve bu rakamın bölgenin toplam nüfusunun yüzde 4,2'sini oluşturduğu hesaplanıyor.
Doğu Asya ve Pasifik bölgesinde 48,4 milyon (yüzde 2,5), Güney Asya'da 40,5 milyon (yüzde 1,8), Kuzey Afrika'da 19,3 milyon (yüzde 9), Latin Amerika'da 17,1 milyon (yüzde 2,6) ve Doğu Avrupa ve Orta Asya'da 5,1 milyon (yüzde 2,3) insanın iklim değişikliği nedeniyle iç göçe mecbur kalabileceği hesaplanıyor.
"İKLİM GÖÇMENLERİNİN SAYISI YÜZDE 80 AZALTILABİLİR"
Raporda değerlendirmelerine yer verilen Dünya Bankası Sürdürülebilir Kalkınmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Juergen Voegele, bankanın 2018'de yayımladığı raporda üç bölgeden 143 milyon insanın iklim değişikliği nedeniyle göç edebileceğinin hesaplandığını anımsatarak şunları kaydetti:
Geçen zamanda dünya, Covid-19 salgını ve yoksulluğu azaltan onlarca yıllık ilerlemenin tersine dönmesiyle vuruldu. Aynı zamanda, iklim değişikliğinin etkileri daha görünür hale geldi. En sıcak 10 yılı yaşadık ve tüm dünyada aşırı hava olaylarını görüyoruz. Ülkeler acilen sera gazı emisyonlarını azaltmaya, hayati ekosistemleri iyileştirmeye ve insanların adapte olmasına yardım etmeye başlarsa iç iklim göçü 2050'ye kadar yüzde 80, yani 44 milyon kişiye kadar azaltılabilir. İç iklim göçüne yönelik öngörüler önümüzdeki birkaç yılda iklim değişikliğine karşı atacağımız adımlara bağlı. İlk ve en acil küresel adım emisyonları azaltmak olmalı.
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