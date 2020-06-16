Dünya Bankası’ndan kaynak
Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu’nun, dün “Türkiye Uzun Vadeli İhracat Finansmanı Garantisi Projesi” için Türk Eximbank’a sağlanacak 250 milyon Avro’luk “kısmi kredi garantisi”ni onayladığı açıklandı.
Proje, ihracat odaklı şirketlerin uzun vadeli finansmana erişimini artırmayı amaçlıyor. Kredinin en az yüzde 70’i KOBİ’lere sağlanacak alt krediler için kullanılırken, en az yüzde 10’u da kadınları kapsayıcı şirketlere kullandırılacak kredilere ayrılacak. Böylece Türk Eximbank ticari kreditörler için 500 milyon Avro kadar uzun vadeli finansman, ticari kreditörler de ihracatçı özel sektör işletmelerine işletme sermayesi ile yatırım alt kredileri sağlayacak.
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