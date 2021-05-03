Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde kara tablo: Gazetelere gözdağı

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 12:03

Türkiye, hemen her yıl olduğu gibi 2021 yılı Dünya Basın Özgürlüğü Günü’ne de kara bir tabloyla adım attı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün eylemlerde görüntü alınmasını engelleyen 27 Nisan tarihli genelgesinin de ilk günden itibaren basın özgürlüğünü kısıtladığına vurgu yapan Çakırözer, “1 Mayıs’ta gösteri yapmak isteyenlere yönelik polisin orantısız şiddetini görüntülemek isteyen basın mensupları engellendi. Genelge ilk günden ifade ve basın özgürlüğünü kısıtlayacak biçimde uygulanmaya başlandı” ifadelerini kullandı.

50 GAZETECİ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Rapora göre, Nisan ayında 50 gazeteci hakim karşısına çıktı. Bu isimler arasında olan karikatürist Nuri Kurtcebe iki yıl, Erol Mütercimler ise 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ve gazeteci Mustafa Hoş yazıları ve paylaşımları nedeniyle ifadeye çağrılırken BirGün spor editörü Eren Tutel’e Türkiye Wushu Federasyonu hakkındaki haberleri, gazeteci Cihan Ölmez’e ise 6 yıl önceki sosyal medya paylaşımları nedeniyle dava açıldı. Altı gazeteci gözaltına alınırken iki gazeteci fiziksel müdahale ile karşı karşıya kaldı.

GAZETELERE GÖZDAĞI

Gazeteciler Nisan ayında da haberleri nedeniyle siyasilerin hedefindeydi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ay içinde Birgün ve Cumhuriyet gazeteleri ve bu gazetelerin yazarlarını hedef alan paylaşımlarda bulundu.

KANALLARA CEZA, HABERLERE ENGEL

Çakırözer'in, basın özgürlüğüne ilişkin kara tabloya dikkat çektiği rapora göre, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Nisan ayında da bağımsız gazetecilik yapan televizyon kuruluşlarına ceza yağdırdı. RTÜK Halk Tv, Tele1’e birer kez, KRT’ye ise iki kez programlarda yayınlanan görüşler nedeniyle ağır para cezaları verdi. Nisan ayında habere erişim engelleri de sürdü. 5 internet sitesi ve onlarca haberin erişimi engellendi. İktidar partisi milletvekillerinin karıştığı bazı adli vakalar, Kocaeli Üniversitesi rektörünün oğlunun bir günde memur olup Cumhurbaşkanlığına atanması haberi, AKP’den kalan borçlar sebebiyle MHP’li belediyeye haciz gelmesi haberi ile tarikat mensubu sarıklı amiral haberlerine de erişim engellendi.

İPTAL EDİLEN YÖNETMELİK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Basın Kartı Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, ‘milli güvenlik ya da kamu düzenini aykırılık’, gazetecilik meslek onurunu zedeleme’ gibi soyut gerekçelerle basın kartlarının iptal edilmesi uygulamasını Danıştay 1 Nisan’da basın özgürlüğüne aykırı bularak iptal etmesini değerlendiren Çakırözer, ''Türkiye’de kimin gazeteci olduğuna devlet değil gazeteciler meslek örgütleri kara vermeli, basın kartını onlar vermelidir' dedi.