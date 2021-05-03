Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde kara tablo: Gazetelere gözdağı
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye'de Nisan ayında yaşanan basın özgürlüğü ihlallerini raporlaştırdı. Rapora göre, Nisan ayında 50 gazeteci hakim karşısına çıktı.
Türkiye, hemen her yıl olduğu gibi 2021 yılı Dünya Basın Özgürlüğü Günü’ne de kara bir tabloyla adım attı.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün eylemlerde görüntü alınmasını engelleyen 27 Nisan tarihli genelgesinin de ilk günden itibaren basın özgürlüğünü kısıtladığına vurgu yapan Çakırözer, “1 Mayıs’ta gösteri yapmak isteyenlere yönelik polisin orantısız şiddetini görüntülemek isteyen basın mensupları engellendi. Genelge ilk günden ifade ve basın özgürlüğünü kısıtlayacak biçimde uygulanmaya başlandı” ifadelerini kullandı.
50 GAZETECİ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Rapora göre, Nisan ayında 50 gazeteci hakim karşısına çıktı. Bu isimler arasında olan karikatürist Nuri Kurtcebe iki yıl, Erol Mütercimler ise 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ve gazeteci Mustafa Hoş yazıları ve paylaşımları nedeniyle ifadeye çağrılırken BirGün spor editörü Eren Tutel’e Türkiye Wushu Federasyonu hakkındaki haberleri, gazeteci Cihan Ölmez’e ise 6 yıl önceki sosyal medya paylaşımları nedeniyle dava açıldı. Altı gazeteci gözaltına alınırken iki gazeteci fiziksel müdahale ile karşı karşıya kaldı.
GAZETELERE GÖZDAĞI
Gazeteciler Nisan ayında da haberleri nedeniyle siyasilerin hedefindeydi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ay içinde Birgün ve Cumhuriyet gazeteleri ve bu gazetelerin yazarlarını hedef alan paylaşımlarda bulundu.
KANALLARA CEZA, HABERLERE ENGEL
Çakırözer'in, basın özgürlüğüne ilişkin kara tabloya dikkat çektiği rapora göre, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Nisan ayında da bağımsız gazetecilik yapan televizyon kuruluşlarına ceza yağdırdı. RTÜK Halk Tv, Tele1’e birer kez, KRT’ye ise iki kez programlarda yayınlanan görüşler nedeniyle ağır para cezaları verdi. Nisan ayında habere erişim engelleri de sürdü. 5 internet sitesi ve onlarca haberin erişimi engellendi. İktidar partisi milletvekillerinin karıştığı bazı adli vakalar, Kocaeli Üniversitesi rektörünün oğlunun bir günde memur olup Cumhurbaşkanlığına atanması haberi, AKP’den kalan borçlar sebebiyle MHP’li belediyeye haciz gelmesi haberi ile tarikat mensubu sarıklı amiral haberlerine de erişim engellendi.
İPTAL EDİLEN YÖNETMELİK
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Basın Kartı Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, ‘milli güvenlik ya da kamu düzenini aykırılık’, gazetecilik meslek onurunu zedeleme’ gibi soyut gerekçelerle basın kartlarının iptal edilmesi uygulamasını Danıştay 1 Nisan’da basın özgürlüğüne aykırı bularak iptal etmesini değerlendiren Çakırözer, ''Türkiye’de kimin gazeteci olduğuna devlet değil gazeteciler meslek örgütleri kara vermeli, basın kartını onlar vermelidir' dedi.
İlgili Haberler
- Son dakika gelişmesi... Emniyet'in tartışma yaratan genelgesi yargıya taşındı
- Emniyet'in genelgesine tepki: "Gazetecileri değil polis şiddetini engelleyin"
- Emniyet'ten tartışma yaratacak genelge: Görüntü kaydetmek artık yasak
- CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'emniyet genelgesi' tepkisi: "Demokrasi askıya alınmıştır"
Video Haberler
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
- Şiddeti görüntüleyen muhabire, polis 'genelge var' dedi
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri'nden görev belgelerine ilişkin genelge
- Son ankette AKP oyları dip yaptı
- 'Tam kapanma' döneminde içki satışı yapılabilecek mi?
- Ağar'a AKP'de yeni görev
- RTÜK'ten televizyonlara talimat: Göstermeyin!
- Kutuplaşsak da iktidar el değiştirecek
- Mustafa Varank'tan Babacan'a sert 'Fren Ali' tepkisi!
- Tepki çeken görüntülere soruşturma
- Cumhurbaşkanı’nın oğlu ve damadı etkili oldu
- RTÜK Başkanı Şahin'den 'lebaleb' talimat açıklaması