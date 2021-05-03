Son dakika gelişmesi... Emniyet'in tartışma yaratan genelgesi yargıya taşındı

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 11:29

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün toplumsal olaylarda, polislerin görüntülerinin alınmasını yasaklayan genelgesi yargıya taşındı. Ankara Barosu, büyük tepki çeken genelgenin iptali için Danıştay'da dava açtı.

Ankara Barosu tarafından sunulan dava dilekçesinde; Anayasa’nın 36. maddesi uyarınca, herkesin meşru vasıtalarla hak arama hürriyetine sahip olduğu hatırlatıldı.



"HER BİR YURTTAŞ SUÇ ŞÜPHESİNİ DELİLLENDİRMEK İHTİYACI HİSSEDEBİLİR"

"Kişilerin hak arama hürriyetlerinin bir parçası olarak, işlenen suçu ispat amacı, kişisel veriler hukukunun istisnası olmanın ötesinde, hukuken korunması gereken bir üstün değerdir" denilen iptal başvurusunda, "Öncelikle her bir yurttaş, üstelik de kamusal bir alanda gerçekleşen bir olayı, suç şüphesiyle delillendirmek ihtiyacı hissedebilir. Bu toplum halinde yaşamanın ve dayanışmanın doğal bir sonucudur" ifadelerine yer verildi.