Joe Biden dünya basınının manşetlerinde nasıl yer aldı?

21 Ocak 2021 Perşembe, 10:38

ABD’nin 46’ncı Başkanı Joe Biden, yemin ederek görevine başladı. Kongre baskınıyla tepkileri üzerine toplayan Trump’ın ardından Biden, için atılan manşetlerde birleştirici bir lider olduğu vurgulandı, “demokrasi galip geldi” ve "birlik olma zamanı" başlıkları kullanıldı.

İşte Guardian tarafından derlenen Çin, İtalya, ve İngiltere gibi ülkelerin Biden manşetleri:

El Mundo: "ABD'de iyileştirilecek çok şey var"

South China Morning Post: "Dünya yeni ABD liderine uyanıyor"

The Times: "Birlik olma vakti"

The Daily Telegraph: "Medeniyete sığmayan bu savaşı durdur"

The Washington Post: "Biden: Yolumuz, birlik olma yoludur"

Financial Times: "Demokrasi galip geldi"

The Guardian: "Demokrasi galip geldi"









Kaynak: The Guardian