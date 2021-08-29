Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Joe Biden toplantıda uyuyakaldı

29 Ağustos 2021 Pazar, 15:15

ABD Başkanı Joe Biden, 12 yıllık Binyamin Netanyahu iktidarından sonra yönetime gelen Naftali Bennett ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen toplantıda ilginç anlar yaşandı.

HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE UYUKLADI

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başkanı Bennet ile düzenlediği basın toplantısında uykuya daldı. ABD Başkanı'nın uyuduğunu gören Bennett ise konuşmaya devam etti. Basın mensupları herkesi hayrete düşüren o anları fotoğrafladı.