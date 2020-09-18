Dünya devi bir fabrikasını kapatıyor: İşsizler ordusuna 800 kişi daha ekleniyor
Koronavirüs nedeniyle yüzde 40 daralan otomotiv sektöründeki, Japon lastik üreticisi Bridgestone Fransa'daki fabrikasını kapasite fazlası nedeniyle kapatacağını açıkladı. Sendika, ise günde 17 bin 500 düşük profilli lastik üreten 800'den fazla çalışanın işsiz kalacağına dikkat çekti. Fransa Çalışma Bakanı Elisabeth Borne ve Ekonomi Bakanı Agnes Pannier-Runacher kararın zalimce olduğunu açıkladı.
Japon lastik üreticisi Bridgestone, Fransa'nın kuzeyindeki Bethune şehrinde bulunan ve düşük profilli üreten lastiklere olan düşük talep nedeniyle tesisin kapatılması için görüşmelere başlayacağını açıkladı.
Fransa ise açıklama sonrası firmanın alternatif seçenekler arayarak kapatmanın önüne geçmesi yönünde ısrarcı. 17 bin günlük lastik kapasitesi olan fabrikada 863 işçinin tehlikede.Fransa Çalışma Bakanı Elisabeth Borne ve Ekonomi Bakanı Agnes Pannier-Runacher kararın temelsiz ve zalimce olduğunu belirterek Bridgestone'u Avrupa'daki diğer fabrikalarından faydalanıp Bethune'ye yatırım yapmamak ve dolayısıyla fabrikanın rekabetçi gücünün azalarak sürekli gerileyen bir pazarda düşük profilli ürün dağıtmakla suçladı.
Bridgestone'ın Avrupa operasyonlarından sorumlu üst düzey yöneticisi Laurent Dartoux "Bu kolay aldığımız bir karar değil." dedi. Bridgestone ülkedeki perakende ve dağıtımcı ağında istihdam edilen yaklaşık 3 bin 500 kişinin işinin süreceğini de ifade etti.
Bölgedeki sendikalar ve yerel yönetim ise Bridgestone'un kararını gözden geçirmesi yönünde görüş bildiriyor. Sendika yetkilisi Bouttmy, AFP'ye verdiği demeçte "Kapatma değil yeniden yapılandırma düşünüyorduk" derken Hauts de France bölgesenin başkanı Xavier Bertrand kapatmayı önlemek için alternatif projelerin detaylı analizlerini yapacaklarını belirtti.Bridgestone ise kapasite fazlasından ve Asyalı rakiplerinin rekabetçiliğine dikkat çekerek tesis için alıcı arıyor. Fabrikanın bulunduğu Bethune şehri ülkenin doğusu ve kuzeyindeki endüstriyel faaliyetin düşmesinden dolayı ekonomik olarak zorlanıyor.
Kaynak: Habertürk
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