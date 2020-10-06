Dünya ekonomisi için 100 yılın en kötü krizi uyarısı
Dünyanın önde gelen şirketlerinin CEO'larının oluşturduğu Business Twenty'nin (B20) Başkanı Yousef Al-Benyan, global ekonominin son 100 yılın en kötü krizi ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, acil reformlar yapılması gerektiğini söyledi.
Business Twenty'nin (B20) Başkanı Yousef Al-Benyan, global ekonominin son 100 yılın en kötü krizi ile karşı karşıya olduğuna işaret ederek, acilen reformlar yapılması gerektiğini ifade etti.
CNBC'de yer alan habere göre, kasım ayında yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne seslenen Al-Benyan, "Global ekonomi 100 yılın en kötü durumunda. Bu zorlu dönem, daha iyisini inşa etmek için fırsat olmalı ve politika yapıcılar ile iş dünyasının acilen bu konularda adım atmaları gerekli" diye konuştu.
G20 liderlerini "Geniş tabanlı ve cesur" adımlar atmaları gerektiğini belirten Al-Benyan "Gelecek iki yılda ekonomik toparlanma gelişirken, aşağı yönlü riskler yüksek kalmaya devam edecek" dedi.
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