Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Hamza Bakır'dan altın madalya

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 18:34

Rusya'da düzenlenen 2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda İstanbul BBSK (İBB Spor) güreşçisi Muhammed Hamza Bakır, altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ufa kentinde düzenlenen organizasyonda finalde Azerbaycanlı Sarkhan Mammadov'u 3-1 yenen Muhammed Hamza Bakır, dünya şampiyonu oldu.

Şampiyonada grekoromen stil 87 kiloda mücadele eden Tansel Can Örtücü de Özbek rakibi Shakhryar Juraboev'i 5-3 yenerek bronz madalya elde etti.