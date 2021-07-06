Dünya genelinde Covid-19'dan ölenlerin sayısı 4 milyonu aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyonu geçti.
Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, en fazla can kaybı 621 bin 335 ile ABD'de kaydedildi. Can kayıplarında bu ülkeyi 525 bin 229 ile Brezilya, 403 bin 310 ile Hindistan, 233 bin 689 ile Meksika, 193 bin 389 ile Peru, 138 bin 579 ile Rusya, 128 bin 231 ile İngiltere, 127 bin 680 ile İtalya, 111 bin 197 ile Fransa ve 109 bin 466 ile Kolombiya izledi.
Virüs kaynaklı can kaybı sayısı dünya genelinde 4 milyon 818'e ulaştı.
Türkiye'de ise 5 Temmuz itibarıyla toplam 49 bin 959 kişi yaşamını yitirdi.
İlk kez Çin'de Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.
Dünya genelinde 184 milyon 938 bin 346 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 169 milyon 313 bin 630 kişi iyileşti.
Halen 11 milyon 623 bin 898 hastanın tedavisi sürüyor.
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