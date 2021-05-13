Dünya genelinde en çok aşı yapan ülkelerin sıralaması belli oldu

13 Mayıs 2021 Perşembe, 16:23

Koronavirüs aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, dünya genelinde 1 milyar 370 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı. Çin, dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken onu ABD izledi. Türkiye ise listenin sekizinci sırasında yer aldı.

Koronavirüs aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre ilk 10 ülkenin sıralama şöyle:

Çin 354 milyon 272 bin doz

ABD 264 milyon 680 doz

Hindistan 176 milyon 45 bin doz

İngiltere 54 milyon 160 bin doz

Brezilya 49 milyon 188 bin doz

Almanya 36 milyon 837 bin doz

Fransa 26 milyon 806 bin doz

Türkiye 25 milyon 466 bin 743 doz

İtalya 25 milyon 404 bin doz

Rusya 22 milyon 575 bin doz

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller oldu. Uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı Seyşeller'de her 100 kişiye düşen doz sayısı 132 oldu.

Bu ülkeyi 121,54 doz ile İsrail, 114,93 ile BAE, 105,81 ile San Marino, 88,99 ile Malta, 84,28 ile Şili, 84,03 ile Bahreyn, 81,1 ile Maldivler, 79,78 ile İngiltere, 79,14 ile ABD, 72,52 ile Macaristan, 71,6 ile Moğolistan, 66,09 ile Monako, 65,12 ile Katar, 62,44 ile Butan, 61,25 ile Uruguay, 58,15 ile İzlanda ve 56,23 ile Sırbistan izledi.

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 8. ÜLKE

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 25 milyon 466 bin 743 doz Covid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 30,06 oldu.

14 milyon 762 bin 53 kişiye ilk doz, 10 milyon 704 bin 690 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 161 milyon 162 bini aşarken virüs nedeniyle 3 milyon 347 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.