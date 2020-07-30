Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Vaka sayısı 4 günde 1 milyon arttı

30 Temmuz 2020 Perşembe, 16:26

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsün etkisini sürdürmesi nedeniyle son 4 gün içerisinde dünya genelinde 1 milyon kişide koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 17 milyon 218 bin 146 kişiye yükselirken bugüne kadar 670 bin 955 kişi hayatını kaybetti.

İyileşenlerin sayısı da 10 milyon 729 bin 789’a yükseldi.