Dünya genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 7 milyonu geçti

07 Haziran 2020 Pazar, 16:03

Worldometers verilen göre, dünya genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı toplamda 7 milyon 4 bin 814’e ulaştı. Dünya genelinde 402 bin 665 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybederken; toplamda 3 milyon 426 bin 149 kişinin ise hastalığı yenerek iyileştiği belirtildi.

Verilere göre dünya genelinde 3 milyon 176 bin aktif vaka bulunuyor ve bunlardan 53 bin 662’sinin durumunun ciddi olduğu açıklandı.