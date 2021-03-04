Dünya gıda fiyatları Şubat'ta art arda dokuzuncu defa arttı

04 Mart 2021 Perşembe, 16:38

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Ocak ayındaki 113.2 seviyesinden Şubat'ta 116'ya çıktı.

Ocak ayı gıda fiyatları endeksi daha önce 113.3 olarak açıklanmıştı.

Küresel hububat hasadının 2020 yılında rekor kırma yolunda ilerlediğine dikkat çeken FAO, ilk göstergelere göre bu yıl üretimin 2020'nin de üzerine çıkabileceğini açıkladı.

FAO hububat fiyatları endeksi Şubat'ta bir önceki aya göre %1.2 yükseldi. Bitkisel yağ fiyatları ise %6.2 arttı.

Kaynak: Reuters



