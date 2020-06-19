Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu duyurdu: Bulgaristan'da kuş gribi salgını patlak verdi

19 Haziran 2020 Cuma, 16:58

Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu (OIE), Bulgaristan’da bulaşıcılığı çok yüksek H5N8 kuş gribinin tespit edildiğini duyurdu.

OIE, H5N8 virüsünün salgın halini aldığını açıklarken, Asenovgrad kasabasında 68 kuşun öldüğü belirtildi. Salgının başlamasıyla birlikte bölgede 79 bin hayvanın telef edildiği belirtildi.

TÜRKİYE’YE 3 SAAT MESAFEDE

Sözcü'nün haberine göre, Bulgar makamlar son aylarda benzer vakaların yaşandığını açıklarken, olayla ilgili başka bir veri paylaşılmadı. Türkiye sınırına yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Asenovgrad’a motorlu taşıt ile ulaşım yaklaşık 3 saat sürüyor.