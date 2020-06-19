Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu duyurdu: Bulgaristan'da kuş gribi salgını patlak verdi
Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu, Bulgaristan'da H5N8 kuş gribi salgınının patlak verdiğini duyurdu.
Dünya Hayvan Sağlığı Kurumu (OIE), Bulgaristan’da bulaşıcılığı çok yüksek H5N8 kuş gribinin tespit edildiğini duyurdu.
OIE, H5N8 virüsünün salgın halini aldığını açıklarken, Asenovgrad kasabasında 68 kuşun öldüğü belirtildi. Salgının başlamasıyla birlikte bölgede 79 bin hayvanın telef edildiği belirtildi.
TÜRKİYE’YE 3 SAAT MESAFEDE
Sözcü'nün haberine göre, Bulgar makamlar son aylarda benzer vakaların yaşandığını açıklarken, olayla ilgili başka bir veri paylaşılmadı. Türkiye sınırına yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Asenovgrad’a motorlu taşıt ile ulaşım yaklaşık 3 saat sürüyor.
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