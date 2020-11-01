Dünya ikinci dalgaya hazırlanıyor
Dünyayı sarsan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga kaygısı büyüyor.
Yunanistan’da Başbakan Kyriakos Miçotakis’in açıkladığı yeni önlemler kapsamında ülkedeki vaka yoğunluğuna göre iki kategorili risk ayrıştırmasına gidilecek.
Yüksek riskli olduğu belirtilen başkent Atina ve Selanik’in de aralarında olduğu çok sayıda kentte salı gününden itibaren bir ay süreyle gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 4 Kasım tarihinden itibaren 25 kentte 10 gün boyunca kısıtlamaların yeniden uygulanacağını açıkladı.
Belçika’da vakaları azaltmak için daha önce alınan tedbirlere yenileri eklenerek marketler ve eczaneler hariç mağazaların 1 Aralık’a kadar kapatılmasına karar verildi.
Dün itibarıyla küresel çapta vaka sayısı 46 milyonu aşarken can kaybı 1 milyon 196 bin 690’a yükseldi.
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