Dünya Kupası elemelerinde sürpriz sonuçlar
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya 1993'ten bu yana ilk kez İsveç'e kaybetti.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin dördüncü haftası, beş grupta oynanan maçlarla sona erdi.
C Grubu'nda sahasında Bulgaristan ile 1-1 berabere kalan son Avrupa şampiyonu İtalya, 1993-1996 yıllarında Brezilya, 2007-2009 yıllarında da İspanya'nın yakaladığı 35 maçlık yenilmezlik rekorunu egale etti.
B Grubu'nda deplasmanda İsveç'e 2-1 yenilen İspanya, dünya kupası elemelerinde 1993 yılından bu yana ilk kez müsabaka kaybetti ve 66 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.
Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
B Grubu
Gürcistan-Kosova: 0-1
İsveç-İspanya: 2-1
C Grubu
İtalya-Bulgaristan: 1-1
Litvanya-Kuzey İrlanda: 1-4
E Grubu
Çekya-Belarus: 1-0
Estonya-Belçika: 2-5
I Grubu
Andorra-San Marino: 2-0
Macaristan-İngiltere: 0-4
Polonya-Arnavutluk: 4-1
J Grubu
İzlanda-Romanya: 0-2
Lihtenştayn-Almanya: 0-2
Kuzey Makedonya-Ermenistan: 0-0
Video Haberler
- Caretta carettaları ezme iddiasında 2 kişi serbest
- Kan donduran görüntüler! Bıçaklama anı kamerada
- Şevket Çoruh, Ferhan Şensoy'la olan anısını anlattı
- Ters yöne girdi; otomobille kafa kafaya çarpıştı
- ‘Türkiye uçtu’ diyenlere böyle tepki gösterdi
- Saadet Partisi'nden 'Gerçekten İğrenç Bir Hayat' videosu
- Kılıçdaroğlu'ndan merak uyandıran videolu paylaşım
- Portakal o görüntüleri paylaştı: İmara mı açılıyor?
- Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu
- İYİ Partili isim Korkunç diyerek paylaştı
En Çok Okunan Haberler
- Yeni koronavirüs yasakları geliyor
- Cep telefonu ve tablet satışlarına yeni düzenleme
- Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak 'milli' eleştiri
- Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren Arıcı'dan suç duyurusu
- O fotoğrafla ilgili ilk kez konuştu
- AKP'li vekil hakkında harekete geçildi
- Fazıl Say Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Son seçim anketinde iktidara kötü haber
- Bayraktar olayında Sedat Peker ayrıntısı
- Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlendi