Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın Barcelona ile transferi konusunda anlaşmaya vardığı Miralem Pjanic, İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın transferi için anlaşmaya vardığı Boşnak orta saha Miralem Pjanic, sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacak.
TRANSERE DOYMUYOR
Geçtiğimiz sezonun yıldızları olarak kabul edine Rosier ve Ghezzal'ı kadrosunda tutmayı başaran Beşiktaş, Batshuayi, Umut Meraş, Montero, Kenan Karaman ve Salih Uçan transferleri ile de güçlü bir transfer sezonunu geride bırakmıştı.
Metz, Lyon, Roma, Juventus ve Barcelona formaları giyen 31 yaşındaki futbolcu, çıktığı 552 maçta 73 gol atıp, 108 asistlik katkı sağladı.
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