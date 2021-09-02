Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic İstanbul'a geldi

02 Eylül 2021 Perşembe, 23:06

Beşiktaş'ın transferi için anlaşmaya vardığı Boşnak orta saha Miralem Pjanic, sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacak.



TRANSERE DOYMUYOR

Geçtiğimiz sezonun yıldızları olarak kabul edine Rosier ve Ghezzal'ı kadrosunda tutmayı başaran Beşiktaş, Batshuayi, Umut Meraş, Montero, Kenan Karaman ve Salih Uçan transferleri ile de güçlü bir transfer sezonunu geride bırakmıştı.

Metz, Lyon, Roma, Juventus ve Barcelona formaları giyen 31 yaşındaki futbolcu, çıktığı 552 maçta 73 gol atıp, 108 asistlik katkı sağladı.





