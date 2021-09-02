Beşiktaş, Miralem Pjanic transferini açıkladı

02 Eylül 2021 Perşembe, 21:19

Galatasaray, Miralem Pjanic transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş, bugün resmiyete kavuşması beklenen transferi Miralem Pjanic ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlı kulübün KAP'a bildirdiği açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Miralem Pjanic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü FC Barcelona ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Tecrübeli futbolcu, bugün Beşiktaş için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Metz, Lyon, Roma, Juventus ve Barcelona formaları giyen 31 yaşındaki futbolcu, çıktığı 552 maçta 73 gol atıp, 108 asistlik katkı sağladı.