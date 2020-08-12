Dünya Kupası Elemeleri'ne koronavirüs ertelemesi
FIFA'dan yapılan açıklamada, daha önce Kovid-19 nedeniyle ekim ve kasım aylarına ertelenen eleme karşılaşmalarının, Asya Futbol Konfederasyonu ile ortaklaşa verilen karar doğrultusunda 2021 yılına alındığı bildirildi.
FIFA, 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri maçlarının koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelecek yıla ertelendiğini bildirdi.
FIFA'dan yapılan açıklamada, daha önce Kovid-19 nedeniyle ekim ve kasım aylarına ertelenen eleme karşılaşmalarının, Asya Futbol Konfederasyonu ile ortaklaşa verilen karar doğrultusunda 2021 yılına alındığı bildirildi. Maçların oynanacağı tarihlerin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.
Açıklamada, 2023 Asya Kupası Elemeleri müsabakalarının da gelecek yıl oynanacağı duyuruldu.
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