Dünya Michelle Obama'nın bu sözlerini konuşuyor

18 Ağustos 2020 Salı, 08:18

Demokratların ulusal kongresi dün gece gerçekleşirken aralarında eski First Lady Michelle Obama, George Floyd’un kardeşi Philonise Floyd ve birçok siyasetçi ve aktivistin katıldığı etkinlikte çarpıcı açıklamalar yapıldı.

BİDEN'A OY ÇAĞRISI YAPTI

Obama yaptığı konuşmada, “Trump ülkemiz için yanlış başkan. Kasım ayında Joe Biden’a oy vererek Trump’ın liderliğinin yarattığı kaosu sona erdirebilirsiniz. Beyaz Saray’da kaos, ayrılık ve tamamen empati eksikliği var. Eğer işlerin daha da kötü gideceğini düşünmüyorsanız bana güvenin, bu seçimlerde bir değişim olmazsa durum çok daha kötü olacak. Eğer bu kaosu bitirmek için herhangi bir umudunuz varsa, yaşamınız buna bağlıymış gibi Biden’a oy verin” dedi.

Obama'nın bu sözleri dünya basınında geniş yer bulurken sosyal medyada da çok konuşuldu.



