Dünya Ralli Şampiyonası’nda ikinci gün

19 Eylül 2020 Cumartesi, 18:56

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 5'inci yarışı olan Türkiye Rallisi’nde ikinci gün sona erdi. 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonun ikinci günüde 6 etap koşuldu.

Dünyaca ünlü ralli pilotları bugün 31.79 km’lik Yeşilbelde 1, 8.75 km’lik Datça 1, 13.15 km’lik Kızlan 1 ile 31.79 km’lik Yeşilbelde 2, 8.75 km’lik Datça 2, 13.15 km’lik Kızlan 2 etaplarında mücadele etti. 1.36.38.6’lık derecesiyle Red Bull sporcusu Thierry Neuville ikinci günü lider tamamladı. Diğer Red Bull sporcularından Sebastien Loeb 1.37.11.8’lik derecesiyle ikinciliği, 1.37.11.8’lik derecesiyle Sebastien Ogier ise üçüncülüğü elde etti.

Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarın 4 etap koşulacak. 38.15 km’lik Çetibeli 1, 7.05 km’lik Marmaris 1 ve 38.15 km’lik Çetibeli 2, 7.05 km’lik Marmaris 2 etaplarını geçen ralli pilotları finiş görecek. 14:15’te ise dereceye giren sporculara ödüller verilecek.

WRC

Thierry Neuville - 1.36.38.6

Sebastien Loeb - 1.37.11.8

Sebastien Ogier - 1.37.11.8

WRC2

Pontus Tidemand - 1.43.44.2

Adrien Fourmaux - 1.46.16.4

Eyvind Brynildsen - 2.43.13.6

WRC3

Kajetan Kajetanowicz - 1.42.50.1

Marco Bulacia - 1.43.36.4

Emilio Fernandez - 1.46.30.7