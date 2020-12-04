Dünya Ralli Şampiyonası’nda şampiyon İtalya’da belli oluyor

04 Aralık 2020 Cuma, 10:28

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda perde, takvimin yedinci ve son yarışı olan İtalya’da kapanıyor.

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) son yarış İtalya’da koşuluyor. Dünyanın en iyi ralli pilotları, takvimin 7. ve son yarışı için Monza’da buluştu. İtalya’nın ünlü Monza Pisti’nde başlayarak toplam 16 etap ve 502.66 kilometreden oluşan ralli sonunda 2020 yılının şampiyonu da belli olacak.

Şampiyonada Red Bull sporcusu Elfyn Evans 111 puanla liderlik koltuğunda otururken, kariyerinin ilk şampiyonluğu için de önemli bir avantajı elinde tutuyor. Britanyalı sporcuyu, Red Bull sporcularından Sebastien Ogier 97, Thierry Neuville ise 87 puanla takip ediyor.



EVANS TÜRKİYE’DE KAZANMIŞTI

Dünya Ralli Şampiyonası takviminin en heyecan verici durak noktalarından biri olan Marmaris’te düzenlenen Türkiye Rallisi’nde bitiş çizgisine ilk sırada gelen Elfyn Evans, bu sayede şampiyona liderliğini elde etmişti. Britanyalı sporcu bu sezon ayrıca İsveç’te de ilk sıranın sahibi olmuştu.

Red Bull sporcuları Sebatien Ogier ve Thierry Neuville ise bu sezon Dünya Ralli Şampiyonası’nda birer yarış kazanmayı başarmıştı.



