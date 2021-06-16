Dünya Sağlık Örgütü, Nijerya'da sıtma ile mücadele kapsamında 958 bin çocuğa aşı yapacak
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), terör örgütü Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği Adamawa eyaletinde sıtmayla mücadele çerçevesinde 958 bin çocuğa aşı yapacak.
DSÖ Sıtma ve Acil Durumlar Kuzey Doğu Danışmanı Dr. IniAbasi Ngass yaptığı açıklamada, Adamawa eyaletinde 21 bölgede sıtma ile mücadele kapsamında 958 bin çocuğa aşı yapılacağını açıkladı.
Nglass, "Aşı kampanyamızda, 3 bin 300'den fazla sağlık çalışanları, 2 bin 700 gönüllü ve 211 gözlemci ile çalışacağız." dedi.
Kampanyanda 1 ile 5 yaş arasındaki çocukları aşılamayı hedeflediklerini kaydeden Nglass, aşıların evlerde yapılacağını ifade etti.
Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği Adamawa ve Borno eyaletlerinde geçen sene 400'den fazla kişi sıtmadan hayatını kaybetmişti.
Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtmanın, ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı ve halsizlik gibi grip benzeri belirtileri bulunuyor.
Video Haberler
- Antalya'da skandal görüntüler! Silahlar susmadı
- Ataşehir'de skandal olay! Ekiplerin gözünden kaçmadı
- 'Süre dolmak üzere' dedi, uyardı
- İstanbul'da sabah saatlerinde yaşandı! O anlar kamerada
- Antalya’da korkutan hortum kamerada
- 'Normal hayata dönüş' kutlaması: Kısıtlamalar gevşetildi
- Darp ve silahla tehdit anları kamerada
- Kafasına kova sıkışan kediyi böyle kurtardılar
- Milli takımdan Galler paylaşımı
- Sertab Erener köy yaşantısına geçti
En Çok Okunan Haberler
- Diğer üç kişiyi de biliyorum
- Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e tecavüz suçlaması
- Gökçek'in çalışanı da Paramount Otel'deymiş
- Soma'da 'adalet' gelmedi
- Fitch, Türkiye'nin dolar ve büyüme beklentisini açıkladı
- Seren Serengil de tartışmaya dahil oldu
- Duygularına hakim olamayan Akşener mektubu tamamlayamadı
- Paramount Otel'de kaldığı ortaya çıkan isimden açıklama
- Oğlunu öldüren baba, cezaevinde yaşamına son verdi
- Yeşil’in sağ kolu kirli ilişkiden çıktı