Dünya şampiyonu güreşçi Metehan Başar baba oldu

İstanbul BBSK’nın dünya şampiyonu güreşçisi Metehan Başar baba oldu.

İHA
26 Ocak 2021 Salı, 20:38
Dünya şampiyonu güreşçi Metehan Başar baba oldu
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İstanbul BBSK’nın dünya şampiyonu güreşçisi Metehan Başar baba oldu.
Dünya şampiyonu güreşçi Metehan Başar’ın mutlu günü. Başar’ın eşi Melike Başar bugün özel bir hastanede bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Melike-Metehan çiftinin yeni doğan oğullarına henüz isim verilmedi.
Metehan Başar, 2017 ve 2018 yıllarında arka arkaya iki kez grekoromen stilde dünya şampiyonu olmuştu. Başar şimdi de olimpiyat kotası bekliyor.


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