Dünyaca ünlü rapçi Cardi B.'den Muhteşem Yüzyıl paylaşımı
Grammy Ödüllü rapçi Cardi B. Muhteşem Yüzyıl dizisini izlerken yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu
Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, kızıyla beraber Instagram hesabında video çekerken televizyonunda Muhteşem Yüzyıl dizisi görüntülendi.
Cardi B, kızı Kulture Kiari Cephus'un oyun oynarken videosunu sosyal medya hesabında paylaştı.
Kızının ev halini Instagram'dan paylaşan Cardi B’nin evindeki televizyonda, 2014 yılında final yapan ve reytinglerde zirvede yer alan ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinin açık olduğu takipçilerinin dikkatini çekti.
Cardi B’nin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
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