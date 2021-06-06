Dünyada bir ilk: Rusya’dan Türkiye’ye sağlık çalışanlarına destek için yüzecekler

06 Haziran 2021 Pazar, 10:59

Açık Su Yüzme Maratonu’nda, 10 Türk ve 3 Rus sporcu sağlık çalışanları için 13 Haziran’da Rusya’nın Soçi kentinden Giresun’a kadar yüzecek.

Etkinlik, İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü tarafından ve Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Marmara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Giresun Valiliği, Giresun Belediyesi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı işbirliği ile düzenleniyor.

Yüzme sporunda bir ilkin gerçekleşeceği belirtilen maratonda sporcular, Karadeniz sularında 110 saat kulaç atarak ve günde 2’şer kez suya girerek, 320 kilometre mesafeyi yüzecek. Direktörlüğünü İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü Başkanı Mustafa Özer’in yapacağı bu maraton organizasyonunda, ülkeler arası dostluğa da vurgu yapılacak.

10 TÜRK, 3 RUS SPORCU YÜZECEK

Maratonda Türk sporcu kadrosunda eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğr. Gör. Doç. Dr. Kubilay Çimen’in yanı sıra Deniz Kayadelen, Burçak Tümay Peker, Ahmet Nakkaş, Faruk İlgüy, Hamza Bakırcıoğlu, Nurettin Ünal, Tarkan Tüzmen ve Emre Öztürk yer alacak. Rus sporcularda ise, Zhanna Zelenskaya, Anton Vetrov, Pavel Kullinich yüzecek.

'BİR DÜNYA REKORU OLACAK'

Açık Su Yüzme Maratonu Organizasyon Danışmanı ve Sporcu, Bilim Kurulu üyesi olan İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kubilay Çimen, “İçinde bulunduğumuz zaman diliminde tüm dünya çok önemli bir süreçten geçti. En büyük maratonu da sağlık çalışanları yaşadı. Birçok konuda özveriyle çalışarak halkın sağlığı için fedakarlıklarda bulundular. Biz de bu noktada duyarsız kalmak istemedik. Bu yüzden Açık Su Yüzme Maratonu düzenledik. Soçi’den Giresun’a yüzeceğiz. Bu bir dünya rekoru olacak. Kağıt üzerinde 320 kilometre görünüyor ama toplamda 350-360 kilometreye yakın bir mesafeyi yüzmeyi planlıyoruz. Sloganımız ‘Dünya Sağlık Çalışanları ve Dostluk’ adıyla yüzeceğiz bu maratonu” dedi.

Karadeniz’in yüzmesi zor bir deniz olduğunu hatırlatan Tarkan Tüzmen, “Dünya rekoru kırılacak ve bir ilk olacak bu maratonda, son 1,5 senedir tüm dünyanın cefasını çeken sağlık çalışanları ve dostluk adına yüzmek bizim için çok anlamlı” dedi.