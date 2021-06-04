Rusya'dan Uluslararası Uzay İstasyonu ile ilgili kritik iddia: Askeri deneyler gerçekleştiriliyor

04 Haziran 2021 Cuma, 11:36

Rusya Devlet Uzay Kurumu Roscosmos Genel Müdürü Dmitry Rogozin, Sputnik'e verdiği röportajda, yabancı astronotların UUİ'de askeri deneyler gerçekleştirdiğini, Rus kozmonotların da Savunma Bakanlığı görevlerini yerine getirdiğini söyledi.

Rogozin, "Amerikalı meslektaşlarımızın Savunma Bakanlığı'nın çıkarları doğrultusunda bazı deneyler yaptıklarını biliyoruz. Biz de, silah kullanımıyla ilgili olmasa da özünde sivil olan bazı deneyler yaptık" dedi

Roscosmos şefi, Rus kozmonotlarının Dünya'nın belirli bölgelerini gözlemlediklerini de belirtti.

Rogozin son olarak, "UUİ programı bunu hiçbir zaman yasaklamadı. Aynı zamanda, burası uluslararası bir istasyon olduğu için, 'casusluk' vakaları da olabiliyor. Bu nedenle deney yapma özgürlüğü sınırlı" diye konuştu.