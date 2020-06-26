Dünyada ilk: Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert, anne oldu

26 Haziran 2020 Cuma, 10:43

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 8 Ağustos 2011'de dünyanın başarılı ilk rahim nakli yapılan Derya Sert (32), anne oldu.

Kadavradan alınan rahimle hamile kalan Derya Sert, 4 Haziran günü erkek bebek dünyaya getirdi. Prof. Dr. Ömer Özkan'a teşekkür eden Sert ailesi, bebeğe de onun adını verdi. AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ile nakli yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, bugün saat 11.00'de düzenleyecekleri basın toplantısıyla gelişmeleri duyuracak.