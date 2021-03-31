Dünyada ilk: Rusya’da hayvanlar için üretilen koronavirüs aşısı tescil edildi

31 Mart 2021 Çarşamba, 10:42

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında insanların kullanımı için 3 farklı aşının tescil edilip kullanıma sunulduğu Rusya’da bu kez hayvanlar için aşı üretildi.

Rusya Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor) Başkan Yardımcısı Konstantin Savenkov geçtiğimiz Ekim ayında “Carnivac-Kov” adlı aşının köpekler, kediler, kutup tilkileri, vizonlar, tilkiler gibi birçok türde hayvanlar üzerinde denendiğini belirterek aşının uygulanan hayvanların tümünde antikor geliştirdiğini duyurdu.

YAN ETKİSİ YOK

Aşının hayvanlar üzerinde yan etki oluşturmadığını da belirten Savenkov, “Çalışmalarımızın sonuçlarına göre aşının güvenliği ve yüksek antikor ürettiği yönünde sonuca ulaştık. Çünkü aşılanan hayvanların yüzde 100’ünde korona virüse karşı antikor gelişti” dedi.

Savenkov aşı için önümüzdeki Nisan ayında seri üretime geçileceğini duyururken, aşının hayvanları koruma süresinin en az 6 ay olduğunu ifade etti. Aşının geliştirilmesi ve üretimi için Yunanistan, Avusturya ve Polonya’da çalışma yapmayı planladıklarını aktaran Savenkov, ABD, Singapur ve Kanada’nın da aşıya ilgi gösteren ülkeler olduğunu kaydetti.

"Carnivac-Cov", dünyada hayvanlar için üretilen ilk ve tek aşı olma özelliğini taşıyor.



