İzmir Valiliği'nden flaş koronavirüs kararı
İzmir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.
İzmir'de, koronavirüs önlemleri kapsamında bazı kararlar alındı. Halı saha, yüzme havuzu gibi tesislerde ise girişlerde HES kodu uygulaması yapılacağı, seyirci, refakatçi ve misafirlerin alınmayacağı söz konusu tesislerin 09.00-19.00 arasında faaliyet göstereceği de karara bağlandı.
Toplantıda salgınla mücadele kapsamında yeni kararların alındığı belirtilen açıklamada, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurulların, kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin, kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmeyecek şekilde gerçekleşeceği bildirildi.
Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ise kısıtlamanın olmadığı günlerde kişi başına 8 metrekare alan ayırmak ve katılımcı sayısı 50'yi geçmeyecek şekilde 1 saatle sınırlı olacağı kararlaştırılırken daha önceden 3 - 4 Nisan için gün alınan düğünlerin ise söz konusu kurallara uyulmak kaydıyla yapılabileceği aktarıldı.
Halı saha, yüzme havuzu gibi tesislerde ise girişlerde HES kodu uygulaması yapılacağı, seyirci, refakatçi ve misafirlerin alınmayacağı söz konusu tesislerin 09.00-19.00 arasında faaliyet göstereceği de karara bağlandı.
Öte yandan salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlanmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verileceği vurgulandı.
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