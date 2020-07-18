18 Temmuz 2020 Cumartesi, 19:49

Gazeteci Cüneyt Özdemir, dijital platform Netflix ile AKP arasındaki pazarlığın restleşmeyle bittiğini iddia etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cüneyt Özdemir, "Ak Partinin eşcinsellik sansürüne Netflix rest çekti. Türkiye'de dizi çekimlerini durdurdu. Sansürü kabul etmedi. Dünyada Netflix'i yasaklayan ilk ve tek ülke Türkiye mi olacak?" diye yazdı.

Daha önce de AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, Cüneyt Özdemir'in programında Netflix'te eşcinsel bir hikayeyi konu alan dizi için "Şimdi şöyle bir şey oldu geçenlerde. Netflix bir dizi istedi. Dizinin senaryosu hazırlandı ve dizi bir eşcinsel hikayesiydi. Orada Osman isminde bir eşcinsel üzerinden yerli yapım firmasına bir dizi yapım teklifi verdi Netflix" demişti.

Ünal'ın adını vermediği yapım Nefflix'te yayınlanan 'Aşk 101' dizisiydi. Dizinin yayınlanan versiyonunda Osman isimli karakterin eşçinsel olmaması 'sansür' olarak yorumlanmıştı.