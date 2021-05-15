Dünyadaki okyanusların en derin noktaları ölçüldü

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 00:00

10 ay süren çalışmanın sonuçları Geoscience Data Journal'da yayımlandı. Çalışmada çok ışınlı sonar cihazı ve Limitig Factor adlı denizaltıyla toplanan veriler kullanıldı. Bu araç denizaltı, dünyada 11 bin metre derinliğe inebilen tek araç.

Okyanus tabanının yaklaşık yüzde 80 ila 90'nı 1985-1990 arasında dünyanın yerçekimine ilişkin varyasyonlardan yararlanılarak haritalandırılmıştı. Öte yandan, şu ana kadar sonar teknolojili gemilerle okyanus tabanlarının yalnızca yüzde 10'nu haritalandırıldı.

FDE, 45 bin kilometre yol gidip 39 dalış gerçekleştirdikten sonra 500 bin kilometrekarelik alanı haritalandırdı.

Sonuçlara göre okyanusların en derin noktaları şöyle:

Pasifik Okyanusu'nda en derin alan Mariana Çukuru olarak belirlendi. Batı Pasifik'te Mariana Adaları'nın yaklaşık 200 kilometre doğusunda yer alan bu bölge dünyadaki en derin okyanus çukuru. Buradaki en derin noktalar 10 bin 924 ± 15 metreyle Challenger Deep ve 10 bin 816 ± 16 metreyle Horizon Deep.

Atlantik Okyanusu'ndaysa en derin bölge Porto Riko Çukuru. Yaklaşık olarak Porto Riko kıyısına paralel şekilde uzanan bölgede, Atlantik'in okyanusal kabuğu Amerika kıtasının altına, yer kabuğuyla çekirdek arasında bulunan manto katmanına doğru gidiyor. Burada en derin yer 8 bin 378 ± 5 metre olarak ölçüldü.

Dünyanın en büyük üçünü okyanusu Hint Okyanusu'nda en derin alan Sunda Çukuru'nda, yaklaşık 7 bin 187 ± 13 metrede bulunuyor. Daha önceki ölçümlerde en derin noktanın 7 bin 19 ± 17 metreyle Dordrecht Deep olduğu düşünülüyordu.

Güney Okyanusu'ndaki en derin alansa Güney Sandwich Çukuru. Güney Sandwich Adaları'nın 100 kilometre doğusunda bulunan alandaki en derin nokta 7 bin 432 ± 13 metre olarak ölçüldü.

Arktik Okyanusu'ndaki en derin noktanın adı Molloy Deep. Grönland'ın doğusundaki Grönland Denizi'nde ve Svalbard'ın yaklaşık 160 km batısındaki Fram Boğazı'nda bulunan nokta 5 bin 551 ± 14 metre derinliğinde.



Kaynak: Independent Türkçe