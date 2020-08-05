Dünyadan Lübnan’a yardım

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 11:16

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un basın ofisinden yapılan açıklamada, Lübnan’a düzinelerce acil yardım personeli, tıbbi birim ve 15 tonluk yardım ile iki uçak gönderdiği belirtildi. Gönderilen yardımların 500 kişinin tedavisinde yeterli olabileceği aktarıldı.

Ürdün’ün tüm gerekli personeli içeren askeri sahra hastanesini Lübnan’a sevk edeceği açıklandı.

Mısır’ın ise Beyrut’ta bir sahra hastanesi açtığı ve yaralıları kabul edeceği ifade edildi.

Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamacek, Lübnan’a 37 kişilik kurtarma ekibinin ve arama kurtarma köpeklerinin gönderildiğini ifade ederken; Danimarka ve Yunanistan ise Lübnan’ın isteği doğrultusunda yardıma hazır olduklarını açıkladı.