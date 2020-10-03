Dünyadan... Parizyen kızların babası öldü

03 Ekim 2020 Cumartesi, 11:57

Uzun yıllar Fransız reklam dünyasında desinatör olarak çalışmış olan Ermeni asıllı desinatör ve karikatürist Edmond Kiraz 1970’te, New York’da Hugh Hefner ile tanışınca yaşamında yepyeni bir perde açılmıştı.

Ünlü Playboy erkek dergisinin yaratıcısı ve sahibi olan Hefner (1926-2017) hemen bütün Amerikalılar gibi Parizyen kadınların hayranıydı ve şimdi karşısında yetenekli bir çizer vardı. Kiraz’ın onunla dostluğu böyle başladı ve Hefner’in 2017’de ölümüne kadar sürdü. Playboy dergisinin her sayısında tam sayfa Parizyen Kızlar karikatürü Kiraz tarafından çiziliyordu.

11 Ağustos 2020 günü onun ölüm haberini aldım. 17 Ağustos günü Paris’in ünlü mezarlığı Pere Lachaise’de yakılarak defnedildi.

Kiraz ardında binlerce sayfa Parizyen karikatürü ve yüzlerce tuval bıraktı.

25 Ağustos 1923’te Kahire’de doğmuştu, 17 yaşında siyasi karikatürler çizerek bu dünyaya katılmıştı, 1959’da o yılların önemli dergisi Jour de France da çalışmaya başlamıştı ve ilk defa Parizyen kızlarını burada çizdi. 1970 yılında Playboy da çizmeye başladı. Ardında bıraktığı 14 basılı albümü var.

Kiraz’ın İstanbul sergisi Roxane Ayral’ın küratörlüğünde 20 Ocak 2011 - 06 Mart 2011 arasında Baraz Galerisi’nde açılmıştı.