ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan çekilme süreci hakkında açıklamada bulundu

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, "Şu anda süreci 31 Ağustos'a kadar tamamlama yolundayız. Ne kadar erken çıkarsak o kadar iyi" ifadelerine yer verdi.

AA
25 Ağustos 2021 Çarşamba, 00:51
ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan çekilme süreci hakkında açıklamada bulundu
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