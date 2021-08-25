ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan çekilme süreci hakkında açıklamada bulundu
ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, "Şu anda süreci 31 Ağustos'a kadar tamamlama yolundayız. Ne kadar erken çıkarsak o kadar iyi" ifadelerine yer verdi.
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