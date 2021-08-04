Dünyanın en büyük lastik deposunda yangın
Kuveyt’teki otomobil lastiği deposunda çıkan yangın sonucu atmosfere yayılan ve uzaydan da görüntülenebilen zehirli duman sosyal medyanın gündemine oturdu.
Kuveyt'teki dünyanın en büyük lastik mezarlığı olan 25.000 metrekarelik Al Sulaibiya (Rahaya) sahasında salı günü çıkan yangın sonucu meydana gelen manzara endişe yarattı. Kuveyt kaynakları, dev depolama tesisinde potansiyel olarak tehlikeli maddeler içeren ve yanmaya hazır 52 milyon lastik bulunduğunu duyurdu.
KÜRESEL ÇEVRE FELAKETİ
Yangın hemen söndürülmezse küresel bir çevre felaketine yol açabileceğini belirten aktivistler, olay yerinden yükselen zehirli siyah dumanı gösteren bir video klip yayınladı. Milyonlarca kez izlenen video, perşembe günü internette paylaşılmasının ardından sosyal medyada tepki uyandırdı. Kalın bulut tabakasının uzaktan açıkça görülebildiğini bildiren yerel medya, birçok insanın iklim değişikliği ve kirlilik gibi büyük sorunlar hakkında umutsuzluğunu dile getirdiğini yazdı.
YILLARDIR SIKLIKLA YANIYOR
Atık lastiklerin çölde biriktirilmesi, Kuveyt açısından uzun zamandır devam eden büyük bir çevre problemi. Nisan 2012'de ülkedeki en büyük çevresel felaket olarak kabul edilen ve NASA tarafından uzaydan da görüntülenen yangında 5 milyon lastik tutuşmuştu. Yılda ortalama iki-üç kere yanan bölge, ciddi çevresel sorunlara neden oluyor.
Kuveyt Üniversitesi’ndeki Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Asseel Al-Ragam, Gulf News'e verdiği demeçte, çoğu lastik yangınının kundaklama veya yıldırımdan kaynaklandığının altını çizerek, “Bir kez yandıklarında kontrol etmek çok zor” açıklamasında bulundu.
30 YILDIR DEVAM EDEN ATIK LASTİK SORUNU
Ülkede Nisan-Ekim ayları arasında görülen ve 6-7 ay süren yüksek sıcaklıklar (50-55 derece) ile zaman zaman görülen nemli hava, araç lastiklerinin normalden hızlı aşınmasına ve değiştirilmesine (1,5 yıl) yol açıyor. Söz konusu atık lastikler Kuveyt Belediyesi tarafından nakliye firmaları aracılığıyla lastik değişim firmalarından toplanıp Salmi ve Sulaibiya'da bulunan lastik çöplüklerinde biriktiriliyor.
2016 yılında yayınlanan 'Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi' hakkında yayınlanan bir rapor, Kuveyt'in atıklarının %76,2'sinin geri dönüştürülebileceğine ve bu toplam miktarın %95'inin lastik ve organik atık olduğuna işaret etti. Bu problemlerin çözümü için Kasım 2020'de görevlendirilen Çevre Kamu Kurumu (EPA), 30 yıldan uzun süredir devam eden krizi sona erdirmek için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
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