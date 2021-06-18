Dünyanın en dayanıklısı: Su ayısı 30 yıl sonra yeniden canlandı
Dünyanın en dayanıklı mikroskobik hayvanları olan ve ‘su ayısı’ olarak da anılan tardigradların donmuş biçimde hayatta kalabildikleri sürenin daha uzun olduğu anlaşıldı. Antarktika'dan 1983’te toplanan ve 2014'te buzları çözülen bir tardigradın hâlâ canlı olduğu görüldü.
Japonya Ulusal Kutup Araştırmaları Enstitüsü, 1983'te Antarktika'dan toplanan, eksi 20 derecede saklanan ‘tardigrad’ ismindeki hayvanın Mayıs 2014'te buzları başarıyla çözüldü ve yeniden canlandı.
Cryobiology Dergisi’nde yayınlanan araştırmaya göre ‘su ayısı’ olarak da bilinen tardigradlardan biri ve bir yumurta yeniden canlandırıldı. Tardigrad, buzları çözüldükten 2 hafta sonra hareket edip yiyecek tüketmeye başladı, toplamda 19 yumurta bıraktı, bunlardan 14'ü başarıyla çatladı. Yeni doğan hayvanlarda herhangi bir anormalliğe rastlanmadı.
Sputnik'te yer alan habere göre, Tardigradların 9 yıl donmuş biçimde kaldıktan sonra hayata döndürüldüğü vakalar olmuştu ancak bu son durum, 30 yıl sonra yeniden canlandırıldıkları ilk vaka olma özelliği taşıyor. Nitekim araştırmada da tardigrad türlerinde bilinen uzun süreli hayatta kalma süresinin önemli ölçüde artmış olduğuna vurgu yapıldı.
Su ayısı, 1 milimetreden daha küçük olmasına rağmen radyasyon, dondurucu soğuk ve kaynatılmaya dayandığı için 'dünyanın en dayanıklı mikroskobik hayvanları' olma özelliği taşıyor ve belli süreler boyunca metabolik faaliyetlerini yavaşlatabiliyor ya da tamamen durdurabiliyor.
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