Dünyanın en değerli markası belli oldu: Apple, 2016 sonra ilk kez Amazon'u geride bıraktı

26 Ocak 2021 Salı, 12:52

Her yıl dünyanın en değerli markaları listesini oluşturan Brand Finance, 2021 yılı verilerini açıkladı. ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2016'dan bu yana zirvede olan Amazon'u geçmeyi başararak ilk kez en değerli marka olma ünvanına sahip olmayı başardı.

Webtekno'nun aktardığına göre Brand Finance, Apple'ın marka değerinin yüzde 87 artarak 263,4 milyar dolara yükseldiğini duyurdu. Bu yükseliş, Amazon'un 254 milyar dolarlık değerini geride bırakılmasını sağladı.

Apple'ı takip eden ilk dört şirket ise sırasıyla Amazon, Google, Microsoft ve Samsung oldu. İlk beş şirket arasında en az değerlenen ise, yüzde 1,4'lük yükseliş ile Google oldu.

İşte 2021'in en değerli ilk 10 markası: