Dünyanın en değerli markası belli oldu: Apple, 2016 sonra ilk kez Amazon'u geride bıraktı
Brand Finance, 2021 yılının en değerli markalarını açıkladı. Açıklamaya göre Apple, 2016 yılından sonra ilk kez, dünyanın en değerli markası oldu. Yüzde 87,4 değer kazanan şirketin marka değeri, 263,4 milyar dolara ulaştı.
Her yıl dünyanın en değerli markaları listesini oluşturan Brand Finance, 2021 yılı verilerini açıkladı. ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2016'dan bu yana zirvede olan Amazon'u geçmeyi başararak ilk kez en değerli marka olma ünvanına sahip olmayı başardı.
Webtekno'nun aktardığına göre Brand Finance, Apple'ın marka değerinin yüzde 87 artarak 263,4 milyar dolara yükseldiğini duyurdu. Bu yükseliş, Amazon'un 254 milyar dolarlık değerini geride bırakılmasını sağladı.
Apple'ı takip eden ilk dört şirket ise sırasıyla Amazon, Google, Microsoft ve Samsung oldu. İlk beş şirket arasında en az değerlenen ise, yüzde 1,4'lük yükseliş ile Google oldu.
İşte 2021'in en değerli ilk 10 markası:
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